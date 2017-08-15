По утверждению очевидцев, на месте «непроходимых болот воняет, как в коровнике»

Отдыхающая на Черном море туристка погибла во время джиппинга в горах Еще двое пассажиров с травмами различной степени тяжести госпитализированы

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В Геленджике во время экстремальной экскурсионной поездки по горной местности погибла отдыхающая на курорте туристка. Водитель джипа, в котором находилось 7 пассажиров, не справился с управлением и перевернулся. В результате 43-летняя женщина скончалась на месте, двое других приезжих госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

«Владелец транспортного средства и водитель подозреваются в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности. Против них возбуждено уголовное дело, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, подозреваемых допрашивают следователи. Расследование уголовного дела продолжается».