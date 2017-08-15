Спасатели рекомендуют жителям и гостям города воздержаться от отдыха у воды

По утверждению очевидцев, на месте «непроходимых болот воняет, как в коровнике»

В Сочи в море плавают даже свиньи (фото) Отдыхающие на яхте туристы встретили качающуюся на волнах тушу этого животного





Катающиеся на яхте туристы неожиданно наткнулись на целую тушу свиньи, плавающую в открытом море.

«На днях катались на яхте в районе Бытхи и увидели это. Каким образом она там оказалась - непонятно, но после этого желание купаться как-то отпало», - подписал автор видео, размещенного в соцсети «ВКонтакте».

Как разделанная тушка свиньи попала в море, действительно еще предстоит выяснить. Однако уже появились версии, что поросенок предназначался для шашлыков. И, либо животное, оставленное у берега, вынесло в море рекой, либо оно нечаянно упало с борта яхты.