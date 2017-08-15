В Сочи в море плавают даже свиньи (фото)
Катающиеся на яхте туристы неожиданно наткнулись на целую тушу свиньи, плавающую в открытом море.
«На днях катались на яхте в районе Бытхи и увидели это. Каким образом она там оказалась - непонятно, но после этого желание купаться как-то отпало», - подписал автор видео, размещенного в соцсети «ВКонтакте».
Как разделанная тушка свиньи попала в море, действительно еще предстоит выяснить. Однако уже появились версии, что поросенок предназначался для шашлыков. И, либо животное, оставленное у берега, вынесло в море рекой, либо оно нечаянно упало с борта яхты.
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