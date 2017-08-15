Сочи переживает нашествие тараканов (видео)
В разгар лета у жителей Сочи появилась неожиданная проблема. Сразу несколько районов Олимпийской столицы буквально атаковали тараканы. Не так давно обилие ползающей живности пугало жильцов Адлера, сегодня большое количество вредителей появилось уже в Дагомысе.
Нам удалось запечатлеть на видео целые полчища насекомых, бегающих рядом с жилыми домами и детской площадкой в районе торгового центра «Дарья».
Горожане переживают, что если вовремя не предпринять необходимых мер, Сочи может грозить вспышка инфекционных заболеваний. Да и разгуливающие по дорогам тараканы отрицательно скажутся на имидже курорта.
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