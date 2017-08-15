По утверждению очевидцев, на месте «непроходимых болот воняет, как в коровнике»

В Ростове взят под стражу бывший управляющий сочинского Сбербанка По данным СМИ, его подозревают в мошенничестве с залоговым имуществом

Автор фото: http://v-kurse.ru

В Ростове взят под стражу заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка России Геннадий Мусиенко. Решение об этом вынес сегодня Ленинский районный суд. До начала судебного процесса банкир будет находиться в СИЗО.

«Изначально адвокат Геннадия Анатольевича предлагал суду залог в размере 3 миллионов рублей. Позже, когда юрист ознакомился с материалами уголовного дела, эта сумма выросла до 6 миллионов. Однако суд в залоге отказал и принял решение о заключении подозреваемого в крупном мошенничестве топ-менеджера Сбербанка под стражу», - сообщает издание 161.ру.

Предполагается, что служащий, который до 2016 года был управляющим Центральным отделением Сбербанка России в Сочи, использовал схему хищения денег с привлечением арбитражных управляющих, оценщиков, юристов и коллекторов. Жертвами банкира становились клиенты, которые при оформлении кредита оставляли под залог автомобили и недвижимость.

«К примеру, заемщик взял миллион рублей под залог машины в такую же стоимость. Когда у человека начинались проблемы с выплатой кредита, подключались юристы и оценщик – знакомые руководителя банка. Они находили покупателя, который отдавал за машину 800 тысяч рублей. Проблемному клиенту банка оценщики заявляли, что залоговую машину оценили в 200 тысяч. Таким образом, 200 тысяч шли на погашение кредита. 600 тысяч – в карман подозреваемого. Но полностью-то кредит закрыт не был. И тут приходила очередь коллекторов, которые взимали деньги с клиента банка», – поясняет корреспонденту 161.ru источник в правоохранительных органах региона.

При этом речь может идти об убытках на десятки миллионов рублей, которые были причинены и самому банку.