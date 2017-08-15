Однако МВД соседней республики опровергает эту информацию

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В Сочи арестовали очередную новостройку На этот раз незаконный объект недвижимости обнаружили в районе Олимпийского парка

Автор фото: пресс-служба администрации Сочи

Получив разрешение на строительство трехэтажного дома общей площадью 413 кв.м., с площадью застройки 272 кв.м. владелец участка на ул. Перелетной, 32 в Адлерском районе Роберт Касицин приступил к возведению первого этажа нового объекта недвижимости. Однако не учел параметры, прописанные в разрешительных документах.

«Площадь застройки превышена в два раза и составляет ориентировочно 430 кв.м. Как следствие, нарушен и максимальный коэффициент застройки (более 40%)», - уточняют в пресс-службе администрации Сочи.

По данному факту 31 июля власти курорта обратились в Адлерский районный суд с исковыми требованиями о сносе постройки. 4 августа на данный объект и земельный участок представителями Фемиды был наложен арест.