Плановые отключения воды в Сочи Без холодного водоснабжения останутся жители поселка Лазаревское

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С 21:00 15 августа до 8:00 16 августа в поселке Лазаревское, в районе улицы Калараш, 163 будут проводиться работы по врезке переложенного участка водовода диаметром 150 мм.

На время производства работ без холодного водоснабжения останутся следующие потребители: улица Калараш (нечетная сторона от пересечения с переулком Павлова и до конца улицы), МКД по улицам Калараш 145,145а,147, Павлова 64а, базы по улице Калараш153,172. переулок Павлова 129, - сообщают в отделе по связям с общественностью «Сочиводоканал».