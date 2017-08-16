Жители пяти поселков Сочи сегодня проведут день без света

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52
Жители пяти поселков Сочи сегодня проведут день без света
Автор фото: http://vv-34.ru

В связи с планово-предупредительным ремонтом  в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

16 августа  с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Якорная Щель, ул.Череповецкаяул.Арташатская, с/з «Черноморец» 

16 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ЖСК «Старая Мельница», ресторан «Старая Мельница», Старая Мельница, уч. 9, ООО "Бак" Курортный проспект (район выше санатория «Заря», Мегафон, с.Краевско-Греческое

16 августа  с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Кудепста ул.Искры, ул.Междуреченскаяул.Кузнечнаяул.Мостоваяул.Тульская, в селе село Верино ул.Веринская,  ул.Петрозаводскаяул. 10 лет Октября, район Серебряного Озера, С/Т «Отделочник», ул.Лазурная Долина (частично)

16 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка):  в поселке Головинка, ул.Главнаяул.Центральнаяул.Коммунаров (частично) 

16 августа  с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка):  в поселке Шаумяновка, ул.Прозрачнаяул.Ежевичная Поляна, переулок Туманяна, Батумское шоссе (частично) 

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

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Теги: новости Сочи отключение света 2017
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