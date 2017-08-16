Однако МВД соседней республики опровергает эту информацию

Спасатели рекомендуют жителям и гостям города воздержаться от отдыха у воды

Жители пяти поселков Сочи сегодня проведут день без света Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

16 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Якорная Щель, ул.Череповецкая, ул.Арташатская, с/з «Черноморец»

16 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ЖСК «Старая Мельница», ресторан «Старая Мельница», Старая Мельница, уч. 9, ООО "Бак" Курортный проспект (район выше санатория «Заря», Мегафон, с.Краевско-Греческое

16 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Кудепста ул.Искры, ул.Междуреченская, ул.Кузнечная, ул.Мостовая, ул.Тульская, в селе село Верино ул.Веринская, ул.Петрозаводская, ул. 10 лет Октября, район Серебряного Озера, С/Т «Отделочник», ул.Лазурная Долина (частично)

16 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Головинка, ул.Главная, ул.Центральная, ул.Коммунаров (частично)

16 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Шаумяновка, ул.Прозрачная, ул.Ежевичная Поляна, переулок Туманяна, Батумское шоссе (частично)

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52