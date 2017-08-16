В Сочи разыграют билет на чемпионат мира по футболу среди болельщиков Болельщиков ждет яркое шоу с участием звезды телеканала «Матч ТВ» Гочи Гогричиани





Звезда телеканала «Матч ТВ» и посол бренда «Лига Ставок» Евгений Савин собирает 16 августа сочинских любителей футбола в Harat’s Pub (ул. Черноморская, 3), чтобы вживую прокомментировать первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между голландским «Утрехтом» и санкт-петербургским «Зенитом». По окончании игры среди собравшихся будет разыгран суперприз: билет на матч сборной России на чемпионате мира по футболу-2018!

Болельщиков ждет яркое шоу, которое начнется за полчаса до стартового свистка в Утрехте. В программе – яркие конкурсы с ценными призами, а также профессиональный разбор игры от Евгения Савина и специального гостя: живой легенды сочинского футбола Гочи Гогричиани. Кульминацией вечера станет интерактивная серия пенальти, победитель которой выиграет поездку на матч сборной России по футболу на чемпионате мира следующим летом.

- Отгрузив пять голов «Спартаку», «Зенит» очень высоко поднял планку ожиданий на этот сезон, - считает Евгений Савин. - А аргентинские легионеры, пришедшие в команду по ходу лета, явно должны помочь эти ожидания оправдать. Манчини строит новую команду с новыми лидерами, старым же – Жулиано и Дзюбе – в ней очевидно нет места. «Утрехт» как и почти все голландские клубы играет в атакующий футбол, так что нас наверняка ждет веселая игра и море голов. Надеюсь, на счету «Зенита» их будет больше.

- Жду всех в среду вечером в Harat’s! – говорит Гоча Гогричиани. – Уже давно не встречался в таком формате с сочинскими болельщиками. Буду очень рад снова увидеться, вместе посмотреть футбол и пообщаться! До встречи! Начало мероприятия в 18:30.