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В горах Сочи установят бассейн на 450 тысяч литров На территории курорта «Горки Город» состоится Motul Extreme Show











Для аквабайкеров, которые приедут на курорт для участия Motul Extreme Show, в горах Сочи установят бассейн емкостью 450 000 литров. С 24 по 26 августа на территории курорта «Горки Город» гостей ждет заключительный этап чемпионата России по стантрайдингу Stunt Champ 2017, уникальное соревнование хард-эндуро Motul King of the Hill и экстремальное шоу Motul Extreme Show.

Фанаты экстрима увидят шоу с показательными выступлениями атлетов разных дисциплин. В категории «Дрифт» парные заезды проведут известные российские гонщики - Георгий «Гоча» Чивчян и Аркадий Цареградцев. Дисциплину «Стантрайдинг» представит команда Legend Stunt Team. Марат Канкадзе, Юрий Верховников и Григорий Талдыкин - трое профессиональных стантрайдеров. Дисциплину FMX (Motocross Freestyle) представят Алексей Колесников, команда FMX13, а также итальянские райдеры Ванни Оддера и Массимо Бьянкончини.

На территории курорта также будет возведен бассейн емкостью 450 000 литров для выступления атлетов Jet Ski Freestyle. Алексей Курамшин, чемпион мира по аквабайку, мастер спорта России по водно-моторному спорту, и другие спортсмены покажут уникальные акробатические трюки на гидроциклах.

«Главным событием праздника станет соревнование хард-эндуро Motul King of the Hill. Соревнование проводится во второй раз, но по-прежнему не имеет аналогов в России. Гонка пройдет 26 августа», - обещают в пресс-службе администрации Сочи.

Заезд стартует непосредственно от казино в игровой зоне курорта. Часть маршрута пройдет по набережной реки, вдоль апартаментов курорта. Участникам предстоит преодолеть около 20 километров трассы с естественными и искусственными препятствиями и перепадом высот около 1 850 метров - прямо до пика «Черная Пирамида», самой высокой точки курорта - 2 375 метров над уровнем море.