На набережной Сочи снесут шесть незаконных объектов

Кафе и торговые павильоны расположены на земельных участках в зонах с особыми условиями использования
На набережной Сочи снесут шесть незаконных объектов
Автор фото: пресс-служба администрации Сочи

В Лазаревском районе Сочи будут снесены шесть незаконных объекта, в числе которых кафе и торговые павильоны. Постройки расположены на земельных участках в зонах с особыми условиями использования, на территориях общего пользования, либо в полосах отвода инженерных сетей.

Администрацией города уже подготовлено распоряжение, на основании которого будет произведен снос зданий, возведенных в районе пляжа Лоо, в районе устья реки Псезуапсе, в районе ул. Рыбацкий поселок, 1а, в районе пляжа Дагомыс, уточняют в Управлении муниципального земельного контроля администрации города Сочи. 

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Теги: новости Сочи снос незаконных объектов
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