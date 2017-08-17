Кто в Сочи сегодня останется без света
В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение
17 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Просвещения (частично), ул.Гоголя (частично)
17 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Дагомыс ул.Ленинградская, ул.Гайдара
17 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Якорная Щель ул.Череповецкая, ул.Арташатская, совхоз «Черноморец»
17, 18 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул. Абовяна №№25-36, переулок Табачный №№2-32, переулок Грушевый №№ 1 – 29
Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52
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