В горах Сочи участились случаи нападения медведей на лагеря туристов (видео) Косолапые хозяйничают на территории, когда хозяев палаток нет на месте







Случаи нападения медведей на стоянки организованных туристов, хоть и редки, но не являются чем-то исключительным. В последнее время косолапые все чаще наведываются в гости к любителям активного отдыха. Мишки шарят по рюкзакам и рвут палатки. Последствия такого нашествия были сняты группой туристов недалеко от Ачипсинского водопада.

Оставив вещи в разбитом лагере и спрятав еду, молодые люди отправились покорять вершину горы Ачишко.

«Когда вернулись в лагерь после прогулки было уже темно. Вместо 5 палаток на месте обнаружили только 4 и кругом медвежьи следы. Изодранную палатку нашли только утром примерно в 500 метрах», - рассказывают очевидцы.

Тем, кто еще только собирается в горы стоит учесть предупреждение при составлении маршрутов. Отметим, что это медведи не единственные животные, которые могут встретится покорителям вершин. Достаточно часто туристы видят леопардов. Животные не боятся подходить близко к людям, однако случаев нападения и агрессивного поведения хищников зафиксировано не было.