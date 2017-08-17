В Сочи пассажиров перевозили неисправные автобусы Сотрудники ГИБДД проверяют техническую исправность общественного транспорта

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В Сочи продолжается проверка общественного транспорта. Прежде всего, сот­рудни­ки ГИБДД, про­ве­ря­ют тех­ни­чес­кую ис­прав­ность автобусов, на­ли­чие не­об­хо­ди­мой до­ку­мен­та­ции для осу­щест­вле­ния дан­ной де­ятель­нос­ти и соблюдения во­ди­те­ля­ми ав­то­бу­сов Пра­вил до­рож­но­го дви­же­ния.

«За прошедшие 7 месяцев на сочинских дорогах было зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, в которых 16 человек пострадали и 2 погибли. В 12 случаях ДТП произошли по вине водителей автобусов. Было выявлено 208 фактов наличия неисправностей, 18 фактов управление автобусом при наличии опасной неисправности рулевого управления. 30 должностных лиц привлечены к ответственности за выпуск на линию неисправных автобусов», - со­об­ща­ет пресс-служ­ба УВД по г. Со­чи.