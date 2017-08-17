В Сочи пассажиров перевозили неисправные автобусы
В Сочи продолжается проверка общественного транспорта. Прежде всего, сотрудники ГИБДД, проверяют техническую исправность автобусов, наличие необходимой документации для осуществления данной деятельности и соблюдения водителями автобусов Правил дорожного движения.
«За прошедшие 7 месяцев на сочинских дорогах было зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, в которых 16 человек пострадали и 2 погибли. В 12 случаях ДТП произошли по вине водителей автобусов. Было выявлено 208 фактов наличия неисправностей, 18 фактов управление автобусом при наличии опасной неисправности рулевого управления. 30 должностных лиц привлечены к ответственности за выпуск на линию неисправных автобусов», - сообщает пресс-служба УВД по г. Сочи.
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