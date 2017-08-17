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В Сочи предупреждают о грозе и порывистом ветре По всему краю ожидается комплекс метеоявлений

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В соответствии с экстренным предупреждением ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в ближайшие 3-6 часов и до утра 19 августа в регионе ожидается комплекс метеоявлений, сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с, резкие подъемы уровней рек, активизация экзогенных процессов.

В Сочи, по данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью и утром в отдельных районах кратковременный дождь. Возможна гроза. Днем преимущественно без осадков. Ветер ночью 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +20+25, днем +29+34.

В предгорных районах курорта в пятницу и в субботу также пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +15+20, днем +29+34.