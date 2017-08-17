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В Сочи пройдет Неделя моды. Хедлайнером мероприятия станет Игорь Чапурин Одновременно с проведением показов, планируется проведение обучающих мастер-классов

Автор фото: https://www.trend.az

Показы, как начинающих, так и знаменитых российских модельеров, мастер-классы и тренинги пройдут в морском порту Сочи с 14 по 19 октября.

«Основная цель мероприятия - оказать поддержку российским дизайнерам, продемонстрировать новые коллекции предстоящего сезона, повысить конкурентоспособность и узнаваемость брендов на рынке модной индустрии. Одновременно с проведением показов, планируется проведение обучающих мастер-классов и встреч с интересными людьми из мира индустрии моды, а также представителями деловых кругов», - сообщают организаторы проекта.

Хедлайнером проекта станет российский дизайнер одежды Игорь Чапурин, создающий коллекции pret-a-porter и haute couture, а также линии аксессуаров и ювелирных украшений.