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Плановые отключения света в Сочи 18 августа Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

18 августа с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Лоо ул.Таганрогская, ул.Декабристов, ул.Бризовая, ул.Мартовская, ул.Енисейская, ул.Пейзажная

18 августа с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Просвещения (частично),ул.Гоголя (частично)

18 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Клубничная (частично),ул.Санаторная №№49 (санаторий «Салют»), 55, 55/1, 51/29; ООО «Недвижимость-Инвест»; ул. Абовяна №№25-36, переулокТабачный №№2-32, переулок Грушевый №№ 1 – 29

18 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Солохаул ул.Кошмана, ул.Кубанская, ул.Нагорная, ул.Ноябрьская, ул.Приречная, комплекс «Шахэ», форелевое хозяйство, ул.Мира,ул.Чкалова, ул.8 Марта, Вертолетная площадка, вышки ЗАО Мобилком «Кавказ», Кубань GSM, ул.Лучевая, переулокОктябрьский, ул.Белгородская, ул.Персиковая, ул.Динская, ул.Новопокровская

18 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Клубничная (частично), санаторий «Салют», ул.Санаторная №№ 49, 55, 55/1, 51/29

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52