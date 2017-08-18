Хайпанем немного? Российский работодатель ищет продвинутого «хайпожора» Такому специалисту компания готова платить от 30 до 50 тысяч рублей в месяц

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Российский портал по поиску работы опубликовал необычную вакансию на должность «хайпожор». Претендовать на место в компании могут молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, отлично разбирающиеся в медийных трендах и понимающие принципы работы соцсетей. Сотрудник также должен постоянно находиться на волне хайпа (hype переводится как «навязчивая реклама; шумиха, ажиотаж»), уметь писать вирусные новости, встраивать бренд компании в любой инфоповод, участвовать в создании и раскрутке видеороликов для YouTube.

За такую работу предлагает от 30 до 50 тысяч рублей в месяц. К окладу прилагается кофе, чай, печеньки и завтраки в офисе, а также возможность проходить любое обучение.

«За первый день публикации на вакансию уже откликнулись порядка 20 человек. Мы понимаем современного потребителя и можем предложить ему ту информацию, которая будет не только интересной, но и полезной. Благодаря хайпожору мы рассчитываем грамотно выстроить коммуникации в социальных медиа и показать аудитории, что говорим с ней на одном языке, – прокомментировал бренд-менеджер «Зарплата.ру» Иван Чирков.