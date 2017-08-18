Андрей Малахов покинул Первый канал, чтобы поработать в Сочи

Известный шоумен станет ведущим музыкального конкурса «Новая волна»
Андрей Малахов покинул Первый канал, чтобы поработать в Сочи
Автор фото: https://ria.ru

Андрей Малахов спустя 13 лет вновь станет ведущим музыкального фестиваля «Новая Волна», трансляция которого пройдет на канале «Россия-1». Последний раз популярный шоумен появлялся на конкурсе молодых исполнителей в 2004 году.

Имя соведущей и информацию о том, какой именно из семи музыкальных вечеров будет вести звезда телевидения, организаторы держат в секрете.

«Новая волна» пройдет с 8 по 14 сентября в Олимпийском парке Сочи. В этом году за звание лучшего из лучших сразятся четырнадцать участников из девяти стран (Армения, Вьетнам, Казахстан, Молдова, Румыния, Россия, Узбекистан, Украина и Швеция). Некоторые из них отлично знакомы широкой публике. 

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Теги: новости Сочи Андрей Малахов Первый канал Новая Волна
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