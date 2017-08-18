Гоча Гогричиани: «Надеюсь, после Чемпионата мира в Сочи вернется большой футбол» По мнению эксперта, город заслуживают свою команду в российской премьер-лиге





В пабе Harat's на городской набережной собрались любители футбола со всей России, которые пришли побороться за поездку на чемпионат мира по футболу в составе «Команды №1» и посмотреть первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между «Утрехтом» и «Зенитом» в компании звезды «Матч ТВ» и амбассадора бренда «Лига Ставок» Евгения Савина, а также живой легенды сочинского футбола Гочи Гогричиани

Разыграв в зажигательных конкурсах в начале вечера несколько ценных призов от БК «Лига Ставок», аудитория прильнула к многочисленным плазмам и экранам в пабе, ожидая увидеть разгром голландцев в исполнении российского топ-клуба. Однако сине-бело-голубые не спешили радовать публику, так что эту задачу пришлось взять на себя ведущим мероприятия. Евгений Савин делился забавными историями из жизни игроков «Зенита» (так, оказалось, что сербский защитник Бранислав Иванович долгое время не мог найти себе подходящую квартиру в Петербурге, потому что из-за большой семьи искал апартаменты с шестью спальнями), а Гоча Гогричиани вспоминал забавные истории из российского футбола 90-х и свой гол в ворота липецкого «Металлурга» с центра поля.

Второй тайм порадовал еще меньше: «Зенит» пропустил и сенсационно проиграл 0:1. Однако собравшаяся в пабе публика недолго грустила из-за поражения питерцев, которые еще вполне могут отыграться через неделю, и ждала главной кульминации вечера: розыгрыша поездки на матч сборной России по футболу на чемпионате мира следующим летом. Поединок в интерактивный футбол между двумя финалистами получился гораздо зрелищнее, чем матч в Утрехте. Пережив невероятный камбэк с пропущенным голом на последней секунде, 20-летний Виталий Глухов из Кемерово, который приехал в Сочи на отдых вместе с семьей, все-таки вырвал победу в дополнительное время и стал вторым участником «Команды №1», присоединившись к Николаю Головину из Волгограда!

- Огромное спасибо за такой формат и такие эмоции! - делится впечатления студент Кузбасского государственного технического университета. – Я хоть и болею в чемпионате России за ЦСКА, но все равно решил посетить мероприятие – и теперь безумно рад такому решению!

- Вы делаете очень важное дело и устраиваете настоящий футбольный праздник для людей, которые его уже очень давно не видели, - говорит Гоча Гогричиани. - Надеюсь, после Чемпионата мира в Сочи все же вернется большой футбол. Город с такими условиями и традициями заслуживает свою команду в РФПЛ.