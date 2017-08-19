В Сочи «Приора» влетела в «Газель» (фото) Пострадавшая в другом ДТП скончалась в больнице









В районе ж/д вокзала Адлера сегодня ночью синяя «Лада Приора» влетела в «Газель». Водитель легковушки смог самостоятельно выбраться из машины. А вот пассажира удалось с трудом достать из салона, после чего карета скорой помощи госпитализировала пострадавшего.

Между тем, в больнице скончалась женщина, которая пыталась 11 августа перейти улицу Донская в неположенном месте. Водитель не смог быстро среагировать и остановить авто. От полученного удара горожанка оказалась на асфальте. Пенсионерку доставили в лечебное учреждение с различными травмами, где она скончалась спустя неделю.