Жилье в Сочи стало дешевле Наибольшим спросом среди покупателей пользуются двухкомнатные квартиры

Автор фото: http://sadsha.ru

За прошедший месяц квадратный метр недвижимости в Сочи подешевел на 270 рублей и теперь в среднем составляет 90 тысяч 400рублей. Согласно данным аналитического исследования компании Century21 Россия, пальма первенства по цене квартир, по-прежнему, принадлежит Центральному району курорта. Здесь стоимость жилья значительно выше, чем, к примеру, в Лазаревском или Хостинском районах. Центр лидирует и по количеству предлагаемых объектов недвижимости. 61,7 % жилья продается именно здесь.

За ним следует Хостинский район (23 %), третье место по количеству предлагаемой к продаже жилплощади занимает Адлерский район (11 %). Меньше всего квартир продается в Лазаревском район. Здесь на продажу выставлено всего 4,3 %.

Наибольшим спросом среди покупателей пользуются двухкомнатные квартиры, доля предложений которых на рынке составляет 36 %. Однако однокомнатные квартиры отстали от лидера всего на один процент. Предложения трехкомнатных квартир занимают 20 % рынка, а остальной рынок поделили между собой четырехкомнатные квартиры и квартиры-студии (3 % и 7 % соответственно).