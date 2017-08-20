В нескольких районах Сочи на 10 дней отключат горячую воду

Это связано с подготовкой систем отопления к зиме
В нескольких районах Сочи на 10 дней отключат горячую воду
Автор фото: http://sozh.info

В нескольких районах Сочи завтра отключатся горячую воду. Благо цивилизации покинет дома сочинцев на 10 дней.

«В связи с реконструкцией на котельной С 21 августа и ориентировочно до 31.08.17 г. будет временно прекращена подача ГВС в микрорайонах «Макаренко», «Ареда» и частично в центре курорта», - сообщается на официальном сайте МУП «Сочитеплоэнерго».

Приводить в порядок оборудование и менять трубы также будут в поселке Красная Поляна. Жители этого населенного пункта останутся без горячей воды 22 и 23 августа. 

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Теги: новости Сочи отключение горячей воды
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