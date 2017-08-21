Отдыхающие на яхте туристы встретили качающуюся на волнах тушу этого животного

Олимпийская столица превзошла в этом показателе даже Турцию

Все заявления будут рассмотрены на профильных общественных слушаниях осенью

Плановые отключения света в Сочи 22 августа Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

21 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Светогорская (частично)

21 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Абовяна №№25 - 36,переулок Табачный №№2 - 32, переулок Грушевый №№1 - 29

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52