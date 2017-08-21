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Роспотребнадзор ответит на все вопросы сочинцев, касающиеся товаров для школы В крае заработала «горячая линия»

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Получить точную информацию, какие требования предъявляются к одежде, обуви, школьным ранцам, учебникам и канцелярским товарам родители учеников теперь смогут в Роскомнадзоре. Сегодня в ведомстве заработала «горячая линия» по качеству детских товаров и школьных принадлежностей.

Специалисты также готовы разъяснить родителям, какие документы должны сопровождать товары для детей, какую информацию обязана содержать маркировка.

«Часть вопросов затрагивает тему организации режима дня детей, в частности, как правильно «переключить» ребенка на учебный процесс после каникул. Все обращающиеся получат подробные рекомендации», - заверили в пресс-службе Роскомнадзора.

Телефоны «горячих линий»:

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю:

8 (861) 226-40-74; 8 (861) 259-61-46; 8 (861) 210-58-05

Консультационный центр для потребителей:

8 (861) 267-34-91; 8 (861) 267-34-93