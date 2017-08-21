Призер Олимпийских игр избил в Сочи московскую модель По крайней мере, так утверждает написавшая заявление в полицию пострадавшая девушка









Московская модель Николь Тен обвинила серебряного призера Олимпийских игр-2016 в составе сборной Армении в избиении. Девушка утверждает, что борец греко-римского стиля Мигран Арутюнян напал на нее во время совместного отдыха в Сочи.

По словам Николь, романтические отношения между ними завязались, когда она устраивалась на работу в кальянную, к которой имеет отношение Арутюнян. Между молодыми людьми проскочила искорка и завязалась переписка интимного характера. После двух месяцев общения по приглашению спортсмена модель приехала в Сочи. После вечеринки Мигран Арутюнян якобы написал девушке сообщение, что у него есть семья и попросил больше не приставать к нему. После того, как оскорбленная девушка ответила: «Мне пофигу на твою семью, мог бы сказать по-человечески», события стали развиваться стремительно.

Как пишет издание «Московский комсомолец», чемпион приехал в заведение, где она отдыхала, и посадил ее в машину. Спортсмен ударил ее в глаз, несколько раз по голове и забрал у нее паспорт и телефон. Москвичка заявляет, что он удалил всю переписку с ней. В конце поездки Николь выкинули из авто у гостиницы со словами: «Выбирайся отсюда, как хочешь». Далее девушка зафиксировала побои и подала заявление в полицию. Сейчас она находится в Сочи, живет у знакомого из Москвы и боится выходить на улицу.

«Я в шоке, мне страшно. Я никогда не думала, что подвергнусь избиению от знакомого мне мужчины и уж тем более от олимпийца и героя Армении, который подчеркивает в своих интервью то, что женщина для него святое, и он неспособен поднять руку на женщину», - приводит слова Николь «МК».

Друзья олимпийского призера не верят в избиение девушки и обвиняют ее в вымогательстве.

«Мигран сейчас занят хлопотами по организации своей свадьбы, которая состоится 30 августа, - пояснил близкий друг и доверенное лицо знаменитого спортсмена Мовсес Адамян. - Он очень порядочный и не мог ударить эту девушку по лицу. Мы впервые имеем дело с подобной клеветой и могу сказать одно: то, как ведет себя эта Николь, не что иное, как вымогательство, как попытка воспользоваться репутацией и материальным положением моего друга. Но у нас есть свидетели и неопровержимые доказательства того, что никакого избиения не было, а весь этот фарс подстроила она сама. Я не буду опускаться до обсуждения ее аморального образа жизни и скажу лишь одно: в этом деле разберется следствие или суд, если до него дойдет дело».

Между тем, стало известно, что правоохранительные органы Сочи отказали московской модели Николь Тен в возбуждении уголовного дела.