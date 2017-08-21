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Находящаяся в розыске сочинка найдена мертвой под Мацестинским виадуком Накануне женщина ушла из дома и не вернулась

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В полицию Сочи 18 августа обратились обеспокоенные родственники местной жительницы. По их словам, женщина, страдающая психическим заболеванием, накануне ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Вечером того же дня прохожие под Мацестинским виадуком обнаружили женщину, не подающую признаков жизни. Приехавшие на место происшествия правоохранители и судмедэксперт констатировали смерть и засвидетельствовали, что на теле есть признаки, характерные для падения с высоты. Предсмертной записки у погибшей не нашли.

«По факту произошедшего проводится доследственная проверка, устанавливаются точные причины смерти и обстоятельства произошедшего», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.