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Московской модели Николь Тен отказали в возбуждении уголовного дела В ходе проверки, указанные в заявлении данные по факту ее избиения в Сочи, не нашли своего подтверждения







Правоохранительные органы Сочи отказали московской модели Николь Тен в возбуждении уголовного дела против серебряного призера Олимпийских игр-2016 в составе сборной Армении Миграна Арутюняна.

Напомним, девушка обвинила борца греко-римского стиля в избиении и написала заявление в полицию. Однако друзья олимпийского призера сразу заявили, у них есть неопровержимые доказательства того, что никакого избиения не было, а весь этот фарс девушка подстроила она.

«В ходе проверки факты, указанные в заявлении Тен Н.В. не нашли своего подтверждения. Исходя из вышеизложенного следует, что в данном случае отсутствуют признаки составов уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ч.1 ст. 116 УК РФ», - говорится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, предоставленного нашей редакции представителями Миграна Арутюняна.