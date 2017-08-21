Погода в Сочи на начало недели
В ближайшие часы погода в Сочи может испортиться. По данным синоптиков в течении суток в отдельных районах прогнозируется кратковременный дождь и гроза. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем прогреется до +330. Ночью столбик термометра опустится до +250.
23 и 24 августа на курорте в целом ожидается облачная погода. Временами пройдет дождь. В некоторых районах возможны ливни и грозы.
Температура воздуха ночью +18+230, днем +24+290.
В предгорной зоне температура воздуха ночью +13+180, днём +22+270.
В соответствии со штормовым предупреждением регионального МЧС, 20-22 августа в большинстве районов Краснодарского края сохранится режим чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса. Спасатели просят население проявлять бдительность. Не разжигать костры в лесной местности, не подвергать себя и окружающих опасности.
В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру «010».
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