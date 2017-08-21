Отдыхающие на яхте туристы встретили качающуюся на волнах тушу этого животного

Олимпийская столица превзошла в этом показателе даже Турцию

Все заявления будут рассмотрены на профильных общественных слушаниях осенью

Стала известна победительница розыгрыша билетов на «Ночь пожирателей рекламы» Насладиться просмотром лучших рекламных роликов сможет Елена Лебедева со спутником/спутницей

Для тех, кто не успел принять участие в предыдущих конкурсах, подписчикам нашей группы Вконтакте мы предоставили уникальную возможность выиграть 2 билета на уникальное шоу «Ночь пожирателей рекламы 2017».

Чтобы наслаждаться просмотром лучших рекламных роликов, достаточно было состоять в группе «СОЧИ ЭКСПРЕСС» и сделать репост данной записи себе на стену.

Сегодня с помощью генератора случайных чисел мы выбрали счастливчика. На этот раз фортуна оказалась на стороне Елены Лебедевой.

Ждем победительницу со спутником/спутницей 25 августа (пятница) в 22:00 в к/з «Балканы» на территории «Оздоровительного комплекса «Дагомыс».

«Ночь пожирателей рекламы» - это уникальное ночное шоу, занесенное в Книгу рекордов Гиннесса сразу в двух номинациях: самая большая коллекция рекламных роликов и самое продолжительное шоу (с 22:00 до 4:00).

В программе:

- показ рекламных роликов;

- шоу - программа;

- интерактивные презентационные площадки от компаний-партнеров шоу.