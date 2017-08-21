Стала известна победительница розыгрыша билетов на «Ночь пожирателей рекламы»
Для тех, кто не успел принять участие в предыдущих конкурсах, подписчикам нашей группы Вконтакте мы предоставили уникальную возможность выиграть 2 билета на уникальное шоу «Ночь пожирателей рекламы 2017».
Чтобы наслаждаться просмотром лучших рекламных роликов, достаточно было состоять в группе «СОЧИ ЭКСПРЕСС» и сделать репост данной записи себе на стену.
Сегодня с помощью генератора случайных чисел мы выбрали счастливчика. На этот раз фортуна оказалась на стороне Елены Лебедевой.
Ждем победительницу со спутником/спутницей 25 августа (пятница) в 22:00 в к/з «Балканы» на территории «Оздоровительного комплекса «Дагомыс».
«Ночь пожирателей рекламы» - это уникальное ночное шоу, занесенное в Книгу рекордов Гиннесса сразу в двух номинациях: самая большая коллекция рекламных роликов и самое продолжительное шоу (с 22:00 до 4:00).
В программе:
- показ рекламных роликов;
- шоу - программа;
- интерактивные презентационные площадки от компаний-партнеров шоу.
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