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Вручением паспортов и праздничными концертами встретят День флага России в Сочи Сочинцев и гостей курорта ждут торжественные мероприятия во всех районах города

Автор фото: https://www.samara.kp.ru

Празднование Дня Государственного флага России в Сочи завтра стартует в 11.00 на площади Южного мола Сочинского морского порта открытием ярмарки мастеров прикладного искусства. Свои работы на суд зрителей представят более 30 художников курорта.

Официальная часть мероприятия начнется в 18.00 с торжественного исполнения Гимна России и выноса большого флага.

«Глава города Анатолий Пахомов и председатель Городского собрания Виктор Филонов вручат паспорта юным сочинцам. Свой первый документ получат школьники, достигшие 14-ти лет, которые принимают активное участие в жизни города - отличники, победители и призеры творческих и спортивных состязаний. Затем на сцене состоится концерт лучших творческих коллективов Сочи», - сообщают в пресс-службе муниципалитета.

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города.