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Кто в Сочи сегодня останется без света Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства

Автор фото: http://nord-news.ru

В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

22 августа с 08.00 до 18.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Ивановская (частично),ул.Лесная (частично); ул.Куйбышева №№1 – 67, ул.Ленина №№2 – 74, ул.Молокова (частично), ул.Свердлова (частично),ул.Насыпная (частично)

22 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Солохаул ул.Кошмана,ул.Кубанская, ул.Нагорная, ул.Ноябрьская, ул.Приречная, комплекс «Шахэ», форелевое хозяйство; ул.Мира, ул.Чкалова, ул.8 Марта, вертолетная площадка, вышки ЗАО Мобилком «Кавказ», Кубань GSM, ул.Лучевая, переулок Октябрьский, ул.Белгородская,ул.Персиковая, ул.Динская, ул.Новопокровская

22 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Альпийская (частично),ул.Красная (частично), ул. Севастопольская (частично), переулок Докучаева (частично), ул.Тоннельная (частично), жк «Крокус» переулок Горького №18, ул. Первомайская 31а , турбаза «Факел»

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52