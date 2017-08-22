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В Сочи над морем прошёл смерч (ВИДЕО) Возможно, что он был не первым и не последним за сегодняшний день

Автор фото: Сочи Экспресс

Буквально полчаса назад очевидцам удалось заснять "гуляющий" по Черноморскому побережью смерч. Он прошёл всего в нескольких сотнях метрах от берега.

По информации, поступившей от ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, из-за резкого ухудшения погоды, штормовое предупреждение будет действовать на курорте ближайшие сутки. Возможно ещё не одно формирование смерчей над морей.

В связи с этим, спасатели обращаются ко всем гостям и жителям курорта с просьбой о соблюдении всех мер безопасности. В случае возникновения ЧП необходимо звонить с мобильных телефонов по номеру «010».