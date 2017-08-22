ДТП со спецтехникой. В Сочи легковой автомобиль врезался в эвакуатор погрузчик В результате аварии пострадал водитель седана (фото)









На автодороге Джубга-Сочи в Хостинском районе вчера около 8 часов вечера произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и спецтехники. 35-летний водитель седана двигался со стороны Центрального района в сторону Адлера. Вблизи МТЦ «Спутник» мужчина не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. После этого, иномарка продолжила движение и врезалась в экскаватор погрузчик фирмы CATERPILLAR.

«Предварительной причиной дорожно-транспортного происшествия, стало несоответствие скорости конкретным дорожным условиям легковым автомобилем. В результате ДТП пострадал водитель седана. Оперативными действиями сотрудников Госавтоинспекции удалось не допустить образование заторовой ситуации на месте происшествия», - сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.