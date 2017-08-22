Олимпийская столица превзошла в этом показателе даже Турцию

Все заявления будут рассмотрены на профильных общественных слушаниях осенью

На Сочи надвигается стихия На курорте объявлен режим повышенной готовности

Автор фото: Wallhaven

Сегодня и завтра на Сочи обрушится шторм. Помимо ливней c грозами, на курорте возможен сход селей и резкий подъем уровня воды в реках.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям просит владельцев автомобилей отказаться от передвижения на личном транспорте завтра, 23 августа. Отсутствие машин на дорогах поможет быстрее справиться с последствиями дождя. Местные жители, чьи дома находятся на подтопляемых территориях, должны быть готовы к эвакуации. В случае таковой их оповестят сирены, сообщают в пресс-службе администрации г. Сочи.

Порывы ветра местами будут достигать до 17 м/с. Несмотря на все эти обстоятельства, особых похолоданий ждать не стоит. Солнце вернётся в город уже через два дня.