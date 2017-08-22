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Дискотека Муз ТВ пройдёт в этом году в Сочи дважды Два знаменитых концерта пройдут в двух районах курорта

Автор фото: Teleprogramma.pro

В рамках "Новой волны", которая пройдёт в Сочи с 8 по 14 сентября, намечено проведение ещё двух концертов. Первая дискотека Муз ТВ состоится 11 сентября на территории Олимпийского парка. Вторая - 12 сентября на площади Южного мола. Вход бесплатный для всех желающих.

В администрации г. Сочи также сообщают, что перед зрителями выступят известные российские звёзды эстрады и конкурсанты "Новой волны".

Подготовка к самому конкурсу идёт полным ходом. Уже известно, что в Сочи приедут такие мировые звёзды как LP и Робби Уильямс. Они выступят на одной сцене с представителями отечественного шоу-бизнеса. За новыми подробностями конкурса вы можете следить на нашем сайте.