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В центре Сочи отключили воду До вечера жителям нескольких улиц придётся просидеть без воды

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Сегодня, в 14:00, на территории водозабора реки Сочи начались аварийно-ремонтные работы. В связи с этим до 22:00 без водоснабжения останутся следующие абоненты:

- жители улиц Вишневая, Абовяна (частично)

- переулки Южный и Вишнёвый

Возможно, что воды не будет и на улицах Макаренко, Абрикосовая, Голенева, Олимпийская, 60 лет ВЛКСМ.

Над устранением проблемы уже работают 6 человек и 2 единицы специальной техники, сообщают в пресс-службе ООО "Сочиводоканал".