В центре Сочи отключили воду

До вечера жителям нескольких улиц придётся просидеть без воды
В центре Сочи отключили воду
Автор фото: http://zi.dn.ua

Сегодня, в 14:00, на территории водозабора реки Сочи начались аварийно-ремонтные работы. В связи с этим до 22:00 без водоснабжения останутся следующие абоненты: 

- жители улиц Вишневая, Абовяна (частично)

- переулки Южный и Вишнёвый

Возможно, что воды не будет и на улицах Макаренко, Абрикосовая, Голенева, Олимпийская, 60 лет ВЛКСМ.

Над устранением проблемы уже работают  6 человек и 2 единицы специальной техники, сообщают в пресс-службе ООО "Сочиводоканал". 

 

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Теги: отключения воды в Сочи без воды остались жители центрального района ремонтные работы Сочиводоканал
Комментарии
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    Аноним
    22.08.2017, 15:25
    У нас воды нет где-то с 11 утра, и вчера её тоже небыло