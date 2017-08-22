В центре Сочи отключили воду
Сегодня, в 14:00, на территории водозабора реки Сочи начались аварийно-ремонтные работы. В связи с этим до 22:00 без водоснабжения останутся следующие абоненты:
- жители улиц Вишневая, Абовяна (частично)
- переулки Южный и Вишнёвый
Возможно, что воды не будет и на улицах Макаренко, Абрикосовая, Голенева, Олимпийская, 60 лет ВЛКСМ.
Над устранением проблемы уже работают 6 человек и 2 единицы специальной техники, сообщают в пресс-службе ООО "Сочиводоканал".
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- Ответить22.08.2017, 15:25У нас воды нет где-то с 11 утра, и вчера её тоже небыло