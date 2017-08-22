Олимпийская столица превзошла в этом показателе даже Турцию

Все заявления будут рассмотрены на профильных общественных слушаниях осенью

В Олимпийском парке в Сочи ограничат движение На территории парка будет действовать временная транспортная схема







Во время проведения "Новой волны", в течение 6 дней, начиная с 18:00, попасть на пересечение Олимпийского проспекта с ул. Триумфальной и ул. Чемпионов смогут только организаторы с аккредитацией, сотрудники с пропусками и зрители "Новой волны" с билетами.

Для тех, кто попадает под вышеперечисленные категории, организаторы конкурса подготовят 470 парковочных мест. Также будут работать и платные парковки, рассчитанные на 2.400 машиномест.

Властями города было принято решение об увеличении количества автобусов №125С, следующих до Олимпийского парка. Таким образом NEW WАVE HАLLE смогут посетить больше зрителей. Автобусы будут ходить до 24:00, каждые 13 минут, сообщают в пресс-службе администрации г. Сочи.