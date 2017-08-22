В Олимпийском парке в Сочи ограничат движение

На территории парка будет действовать временная транспортная схема

Во время проведения "Новой волны", в течение 6 дней, начиная с 18:00, попасть на пересечение Олимпийского проспекта с ул. Триумфальной и ул. Чемпионов смогут только организаторы с аккредитацией, сотрудники с пропусками и зрители "Новой волны" с билетами. 

Для тех, кто попадает под вышеперечисленные категории, организаторы конкурса подготовят 470 парковочных мест. Также будут работать и платные парковки, рассчитанные на 2.400 машиномест. 

Властями города было принято решение об увеличении количества автобусов №125С, следующих до Олимпийского парка. Таким образом NEW WАVE HАLLE смогут посетить больше зрителей. Автобусы будут ходить до 24:00, каждые 13 минут, сообщают в пресс-службе администрации г. Сочи. 

 

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Теги: Олимпийский парк в Сочи ограничение движения транспортная схема
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