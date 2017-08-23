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Плановые отключения электроэнергии в Сочи 23 августа Данные мероприятия призваны обеспечить надежное электроснабжение

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

23 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Лоо ул.Весенняя,переулок Клубный, рынок, ул.Декабристов, ул.Клубная, переулок Таллинский, сбербанк, скорая помощь

23 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Шаумяновкаул.Туманяна, ул.Прозрачная, ул.Ежевичная Поляна, Батумское шоссе (частично)

23 августа, 24 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): С/Т «Теплотехник»

23 августа с 08.00 до 18.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Кувшинок, ул.Березовая,ул.Тростниковая, переулок Марсовый, переулок Перепелиный, переулок Мирный





23 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Абовяна №№25 - 36,переулок Табачный №№ 2 - 32, переулок Грушовый №№ 1 - 29

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52