В Сочи штраф за пораженное американской бабочкой дерево составит 100 тыс. рублей Власти курорта назвали тех, кто обязан предотвращать распространение карантинного вредителя в городе

Автор фото: news-hl-cm.newsrep.ne

Сочи продолжает вести борьбу с белой американской бабочкой, которая нещадно уничтожает зеленые насаждения курорта. Завезенный во время Олимпиады карантинный вредитель практически лишил нас самшита. Теперь прожорливые гусеницы принялись за растения и деревья на улицах города. Для того, чтобы не допустить экологической катастрофы власти Сочи взяли под особый контроль зеленые насаждения в парках и скверах. А вот за растительность на придомовых территориях отвечают управляющие компании, которые, как выяснилось нередко халатно подходят к этому вопросу.

«На них будут составлены административные материалы с вынесением штрафов и выдачей предписаний о необходимости заключения договоров на проведение обработок. При неисполнении этого обязательства юрлица будут обязаны выплатить штраф до 10 тыс. рублей, должностные - до 1 тыс. рублей. В случае гибели или серьезного повреждения дерева будет рассчитан ущерб, нанесенный зеленому фонду города. Каждое зараженное вредителями дерево лесопарковое управление берет на контроль. В этом случае штраф превышает 100 тыс. рублей», - сообщил госинспектор надзора в области карантина растений сочинского отдела Россельхознадзора Юсуф Сизо.

В пресс-службе администрации курорта просят горожан, заметивших зараженное дерево, сообщать об этом в муниципалитет. Фотографию и адрес можно отправлять в WhatsApp на номер 8 (918) 903-08-60 или позвонить по городскому телефону управления (8862) 241-81-49.