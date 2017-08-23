В Сочи спасатели эвакуировали из реки 19 человек Уровень воды в сочинских реках продолжает подниматься из-за дождя

Автор фото: ЮРПСО МЧС России

Накануне в Сочи отрезанными от берега оказались сразу 19 человек. Из них - 15 взрослых и 4 детей. Спасателям удалось эвакуировать всех их целыми и невредимыми. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Произошло это вчера в русле реки Псезуапсе. Из-за обильных осадков уровень воды в реке быстро поднялся и выбраться самостоятельно людям не удалось бы. Но пострадавшие смогли дозвониться в спасательный отряд и рассказать о своём местонахождении. Те, в свою очередь, помогли им выбраться с помощью альпинистского снаряжения. Уровень воды поднялся настолько, что несколько раз сотрудникам МЧС приходилось натягивать навесную переправу, сообщают в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.