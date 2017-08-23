Под колёсами поезда, ехавшего в Сочи, погиб человек
Сегодня ночью, в 01:15, на 1871 км перегона станций «Туапсе-Греческий» произошло смертельное ДТП. Пассажирский поезд №741 сообщением «Иркутск-Адлер» сбил сидящего на рельсах мужчину.
Машинист рассказал, что погибший, чья личность сейчас устанавливается, никак не отреагировал на звуковые и световые сигналы. Несмотря на то, что он применил экстренное торможение, избежать аварии не удалось.
Место трагедии уже осмотрено, опрошена локомотивная бригада. Устанавливаются причины произошедшего, сообщают в пресс-службе Южного СУТ СК России.
- 0