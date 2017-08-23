В Сочи задержали серийного вора Теперь ему светит тюремный срок

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Сегодня в полицию обратился мужчина, который рассказал, что у него на улице украли велосипед в тот момент, пока он находился дома. На место кражи выехали оперативники.

Сотрудники полиции составили ориентировку на подозреваемого. И уже спустя некоторое время был задержан 40-летний сочинец. Выяснилось, что он украл не только этот велосипед, но и был причастен к подобным преступлениям, произошедшим в этом районе. Как оказалось, мужчина перекусывал тросовый замок и угонял транспортное средство.

На задержанного завели уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ "Кража", сообщает пресс-служба УВД по г. Сочи. Ближайшие два года он может провести в тюрьме.