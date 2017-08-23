Все заявления будут рассмотрены на профильных общественных слушаниях осенью

Сочинский заключённый покончил жизнь самоубийством Трагедия произошла в одной из ростовских тюрем

Автор фото: Lanka News Line

18 августа текущего года, в колонии города Зверево, повесился отбывающий там срок 25-летний парень. Выяснилось, что погибший Роман Т. был нашим земляком и отбывал наказание за кражу.

DonDay.ru сообщает, что тело молодого человека обнаружили на неработающей звероферме охранники, совершающие утренний обход. Шея осужденного была обмотана самодельной веревкой, а другой её конец привязан к балке. Прибывшим на место происшествия медикам ничего не оставалось, как констатировать смерть в результате механической асфиксии.