Лайфхак по-сочински. Ещё один способ защиты от эвакуатора Изворотливые водители продолжают придумывать варианты спасения своих автомобилей от эвакуаторов







Сочинские автомобилисты продолжают бороться за своё место "под солнцем". На фото видно, как очередной водитель, нарушивший правила ПДД, попытался уберечь свою машину. Во избежание эвакуации он просто привязал её к столбу с запрещающим знаком.

Вопрос парковочных мест в Сочи поднимается не в первый раз, также как и вопрос корректной работы эвакуаторов. Однако то, что на центральных улицах бесплатных мест для парковки хватает не всем желающим, не должно подталкивать водителей на нарушение правил дорожного движения. Несогласные с этим пытаются всячески пойти на хитрость. Кто-то, например, максимально выворачивает колёса. А кто-то, как на фото, привязывает машину. Способов много, но каждый, кто прибегает к подобным мерам, должен осознавать незаконность своих действий.

А пока, как мы сообщали ранее, в городе заработала новая схема организации дорожного движения. Одно из нововведений - это постоплата за услуги эвакуационной службы.