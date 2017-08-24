На его теле имеются повреждения

Все заявления будут рассмотрены на профильных общественных слушаниях осенью

Кто в Сочи сегодня останется без света Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

24 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): с.Галицино, п.Монастырь, Центр реабилитации и разведения переднеазиатского леопарда, ООО «Мегафон», лососевый завод; р-н Чкаловский ул.Просвещения (частично), ул.Прибрежная, ул.Чкалова, переулок Чкалова, переулок Прибрежный

24 августа с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Дагомыс Батумское шоссе, район ООО «Каньон»

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52