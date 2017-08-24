Отдых туристов в Сочи закончился административной ответственностью

1000 подобных противозаконных случаев произошло с начала 2017 года
Отдых туристов в Сочи закончился административной ответственностью
Автор фото: GFhome.ru

Пятеро приезжих в Сочи туристов из Санкт-Петербурга, сами того не осознавая, нарушили пограничный режим. Их путешествие обернулось административной ответственностью. 

Молодые люди накануне вышли на высокогорный маршрут из Карачаево-Черкесской Республики и оказались в верховьях реки Мзымта недалеко от границы с Абхазией. Но для того, чтобы находиться в этой зоне, необходимо иметь специальный пропуск. Таковых у петербужцев не оказалось. Пограничники выявили их у озера Кардывач и привлекли к административной ответственности. 

С начала лета уже 500 человек пытались посетить некоторые природные достопримечательности Сочи без разрешительных документов, за что также были привлечены к ответственности, сообщают в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю. 

 

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Теги: достопримечательности в Сочи озера Кардывач граница с Абхазией административная ответственность
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