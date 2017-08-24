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Сочинец подозревается в незаконной продаже прослушивающих устройств На мужчину уже завели уголовное дело

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40-летнего сочинца удалось разоблачить в ходе мероприятия «Проверочная закупка». 10 мая сотрудник ФСБ купил прослушивающее устройство за 1,5 тысячи рублей у подозреваемого. После чего в доме мужчины было найдено ещё 10 таких технических средств.

Следствие установило, что местный житель приобрёл все эти специальные технические средства в Москве. Если установить в них SIM-карты, то появится возможность удалённого прослушивания звука.

Уголовное дело по ст.138.1 УК РФ продолжают расследовать А пока мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.