Все заявления будут рассмотрены на профильных общественных слушаниях осенью

Житель Кубани продавал в Сети фото и видео обнаженных детей Мужчина предложил купить 104 порнографических снимка несовершеннолетней девочки полицейскому

Автор фото: http://www.vsluh.ru

В ближайшее время перед судом предстанет 44-летний житель Анапы, который продавал фото и видео с изображением обнаженных детей в одной из социальных сетей. Поймать «продавца» детской порнографии удалось в октябре 2016 года при попытке реализовать за 300 рублей 104 фотографии с порнографическим изображением девочки, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.

Однако заработать на детишках злоумышленнику не удалось. «Покупателем» оказался сотрудник правоохранительных органов, действовавший в рамках розыскных мероприятий. Во время сделки предполагаемого преступника задержали.

- По результатам комплексной сексолого-искусствоведческой экспертизы материалы признаны порнографическими. Указанный факт был выявлен сотрудниками полиции, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело ближайшее время будет направлено в суд.

Проведенная психолого-сексолого-психиатрической экспертиза выявила у обвиняемого хроническое психическое расстройство.