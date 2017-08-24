Все заявления будут рассмотрены на профильных общественных слушаниях осенью

Ее сравняют с землей. В Сочи готовятся снести незаконную автомойку Исковое заявление о сносе самовольно возведенной постройки подано в Хостинский районный суд





Власти Сочи осуществляют проверку не только новых домов, которые не соблюдают требования законодательства, но и коммерческих площадей. В ближайшее время в Хостинском районном суде будет рассмотрено исковое заявление муниципалитета о сносе незаконной автомойки, возведенной на земельном участке площадью 902 кв. м, находящемся на улице Транспортной, 183.

Согласно выданной документации здесь должна находиться только автозаправочная станция. На автомойку размером 8х8 метров, которая также имеется на территории, разрешение на строительство мэрия не выдавала.

В связи с этим администрация Сочи подала 18 августа иск в Хостинский районный суд о сносе самовольно возведенной постройки, сообщает пресс-служба мэрии.