В Сочи на реке Мзымта чуть не погибло несколько человек На помощь к молодым людям вовремя приехали спасатели

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Вчера вечером, в 18:00, в спасательный отряд поступил звонок от девушки. Она рассказала, что её друзья не могут выбраться на берег горной реки. На помощь к ним выехали сразу две смены спасателей - Краснополянского и Адлерского подразделений, сообщают в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Оказалось, что вместе с двумя парнями в ущелье Ах-цу на реку Мзымта отправились ещё и две девушки. Но они не рискнули покидать берег. Парни же положили бревно и «переправились» на другую сторону. Но спустя некоторое время брус смыло сильным течением, и они оказались отрезанными.

Когда приехали спасатели, один из молодых людей находился на противоположном берегу, а другой – на большом камне посередине реки. Для их эвакуации спасателям пришлось натянуть навесную переправу.

Позже удалось установить, что все они временно проживают в посёлке Красная поляна. Пострадавшие парни – 1987 и 1994 года рождения.